Caio Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Vidal 4 Kasım 2000 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caio Vidal Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Vidal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Vidal'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caio Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caio Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caio Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında Internacional

15 Ağu 2022 yılında EC Bahia

30 Haziran 2023 yılında Internacional

Caio Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Vidal şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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