Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Vinicius 3 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Vinicius Garcia Guilhen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Vinicius Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caio Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Caio Vinicius'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Caio Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

14 Şubat 2023 yılında Flamengo U20

31 Ocak 2024 yılında Ferroviária

Caio Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Vinicius şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.