Caique Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caique Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caique Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caique Baiano 10 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caíque Paulo Santos Goulart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caique Baiano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caique Baiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caique Baiano'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caique Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caique Baiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Caique Baiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caique Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında Barcelona-BA

16 Mayıs 2022 yılında AD Jequié

1 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Caique Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caique Baiano şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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