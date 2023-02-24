Caique Chagas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Chagas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caique Chagas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caique Chagas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caique Chagas 26 Nisan 1994 tarihinde Barueri şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caique Augusto Correia Chagas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caique Chagas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Caique Chagas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Caique Chagas'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 20 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caique Chagas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caique Chagas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caique Chagas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caique Chagas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Bordelais

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

19 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09

19 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

11 Ocak 2021 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Caique Chagas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caique Chagas şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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