Caique Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caique Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caique Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caique Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caique Franca 3 Haziran 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Caíque França Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caique Franca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Caique Franca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Caique Franca'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Caique Franca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caiquefranca_/

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Caique Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caique Franca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Caique Franca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caique Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Corinthians

13 Ocak 2020 yılında Oeste FC-SP

31 Ocak 2021 yılında Corinthians

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

Caique Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caique Franca şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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