Caius Lungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caius Lungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caius Lungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caius Lungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caius Lungu 2 Haziran 1989 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Caius Adrian Lungu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caius Lungu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caius Lungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caius Lungu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caius Lungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caius Lungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caius Lungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caius Lungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vointa Sibiu

13 Mart 2013 yılında Ramnicu Valcea

1 Temmuz 2013 yılında Colorno

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

14 Temmuz 2020 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2021 yılında Pobeda Star B.

13 Ocak 2023 yılında Ripensia

Caius Lungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caius Lungu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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