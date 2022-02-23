Caize ne demek, TDK'ya göre Caize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Caize ne demek? Caize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi caize kelimesi. Peki caize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre caize nedir, caize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CAİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Caize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Caize kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre caize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş

- Yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama işareti

- Yol yiyeceği, azık



CAİZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Belki bu ihsan veya caizelerin miktarlarında bazı tadilat yapıldığı kabul edilebilir.

