Çak ne demek, TDK'ya göre Çak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TikTok fenomeni Mika Raun, erkek sevgilisinin annesinden fırça yedi! Sinirden ağlayarak anlattı! "TikTok'umu ..."Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf gülmekten çatlattı! "Kocama seninki bamya kadar dedim o da..."Ali Babacan'dan 6'lı masaya darbe! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı!TikTok fenomeni Ece Ronay, hamile karnına bakmadan öyle bir elbise giyindi ki! "Aç aç oranı da aç!"Son dakika! Voleybol Milletler Ligi: Türkiye 1 - 3 Çin| Maç sonucuAbdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı hayatını kaybetti!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında personel alımı yerleştirme sonuçları 2022TV8 canlı yayın Survivor All Star 123. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 24. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle Youtube
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Çak ne demek, TDK'ya göre Çak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çak ne demek, TDK'ya göre Çak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çak ne demek, TDK'ya göre Çak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çak ne demek? Çak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çak kelimesi. Peki çak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çak nedir, çak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Çak kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yırtık, yarık

ÇAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- çak çak olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT