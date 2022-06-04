Çak ne demek, TDK'ya göre Çak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çak ne demek? Çak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çak kelimesi. Peki çak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çak nedir, çak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çak kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yırtık, yarık



ÇAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- çak çak olmak

