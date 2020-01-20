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  3. Çakar lambalarından tepe lambalarına geçiş sıkıntılara neden oldu

Çakar lambalarından tepe lambalarına geçiş sıkıntılara neden oldu

1 Kasım'dan itibaren kamu ve yerel yönetimlerde bulunan genel müdür, üst düzey yönetici ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımı yasaklandı derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

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20 Ocak 2020 Pazartesi 10:02

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