Çakar lambalarından tepe lambalarına geçiş sıkıntılara neden oldu

1 Kasım'dan itibaren kamu ve yerel yönetimlerde bulunan genel müdür, üst düzey yönetici ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımı yasaklandı derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.