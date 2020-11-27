Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na ikinci mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı?

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bir mektup daha yazdı ve "Sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal?" diye sordu. Alaattin Çakıcı, danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yazdığı mektubu, Twitter üzerinden paylaştı.

"YİNE BİR ŞEYLER ZIRVALAMIŞ"

Daha önceki mektubunda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanan Çakıcı, bu mektubunda sözlerine "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu, bu sebeple hedef alındığını söylüyor" diye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun PKK, silahlı terör örgütleri ve FETÖ'yü savunduğunu öne süren Çakıcı, mektubunun devamında, "Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. 'Mafya bozuntusu 5 paralık adam' ifadesini kullanmış. Ona soruyorum.

PKK’ya, silahlı terör örgütlerine, Batı’ya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu, Bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin, neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ’cüleri savunuyorsun?" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİ NİYE BATIYA, ABD'YE ŞİKAYET EDİYORSUN?"

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin sözlerini hatırlatan Çakıcı, CHP Başkanının '5 para etmez' sözlerine ithafen adamlığın parayla ölçülemeyeceğini söyleyen Çakıcı, mektubunu, "​Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD'ye şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun.

'Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak'

Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal? Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.

Zaten kardeşin bile söylüyor 'Akli sağlık sorunları var' diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin." ifadeleriyle mektubu sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.