  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Çakılan altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu! Gram ve çeyrek altın yeniden zirveye çıktı! Yatırım yapan yükselişi izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Çakılan altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu! Gram ve çeyrek altın yeniden zirveye çıktı! Yatırım yapan yükselişi izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 778 TL seviyelerinden güne başlarken gün içinde bu seviyenin yükselmesi bekleniyor. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 31 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Çakılan altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu! Gram ve çeyrek altın yeniden zirveye çıktı! Yatırım yapan yükselişi izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 31 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 