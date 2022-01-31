Çakılan altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu! Gram ve çeyrek altın yeniden zirveye çıktı! Yatırım yapan yükselişi izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Çakılan altın fiyatları aradığı ivmeyi buldu! Gram ve çeyrek altın yeniden zirveye çıktı! Yatırım yapan yükselişi izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 778 TL seviyelerinden güne başlarken gün içinde bu seviyenin yükselmesi bekleniyor. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 31 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...