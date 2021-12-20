Çakır Ayaz ne demek, TDK'ya göre Çakır Ayaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çakır ayaz ne demek? Çakır ayaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çakır ayaz kelimesi. Peki çakır ayaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çakır ayaz nedir, çakır ayaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAKIR AYAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çakır ayaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çakır ayaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık ancak çok soğuk hava

