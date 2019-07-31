Çakır: “Kampüs projesine bir an önce başlamak istiyoruz”

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli'ye yapılması planlanan kampüs projesine bir an önce başlamak istediklerini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır parti binasında basın toplantısı düzenledi. İl genel ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Çakır, Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alana en az 2-3 fakülte kazandırmak istediklerini söyledi. Çakır konuşmasında "Eski Devlet Hastanesi alanında yapılacak üniversite kampüsü konusu çok eskiden başlayan, yıllardır konuştuğumuz bir süreç. Şu anda bir proje çalışması var. Kaymakamımız önderliğinde, ilçemizin yerel imkanları üzerinden, hayırseverlerimizin desteğiyle devam eden bir süreç var. Görüşmeler devam ediyor. Bu sene tasarruf tedbirleri çerçevesinde bakanlık ve rektörlük bütçesi müsait değil. Eğitim Fakültesi'ne ek bina ilgili zemin etüt çalışması yapıldı. Proje çalışmaları bitme aşamasında. Önümüzdeki ay ilk kazmayı vurup ek bina inşaatını başlatırız diye düşünüyorum" dedi.

İlçede son 3 yılda 15 okulun eğitim öğretime kazandırıldığını ifade eden Çakır, bu yıl inşaatı devam eden 3 okulunda yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirileceğini anlattı.

Kdz. Ereğli'ye diş hastanesi yapımının programa aldırılması ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede ihalesinin yapılmasının sağlanmaya çalışıldığını belirten Çakır, devlet hastanesindeki doktor eksiklerini gidermek içinde girişimlerde bulunduklarını vurguladı.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını ve 1 saatlik yolun 30 dakikaya düştüğünü anlatan Çakır, Ereğli-Devrek karayolunun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmının ise Ekim ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Kdz. Ereğli ilçe merkezindeki PTT inşaatının Eylül ayında tamamlanacağını belirten Çakır, kırsal bölgelerdeki yol, su ve kanalizasyon çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının bölge halkını mutlu ettiğini savunan Çakır, istihdam projeleri ile ilgili olarak ta çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Çakır yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Kaynak: İHA