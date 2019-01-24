Çakır MTB’nin toplantısında sorunları dinledi

Malatya Ticaret Borsası'nda (MTB) düzenlenen Kırmızı Et Sektör Toplantısına AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da katıldı. Toplantıda sektörün sorunları ele alındı.

Ticaret Borsasında Kırmızı Et Üreticilerinin sorunlarının ele alındığı toplantı düzenlendi. AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, TKDK üzerinden yapılan projelerin devam ettiğini söyledi.

Şuan 45 projenin hayata geçirildiğini belirten Özcan, "Toplamda bu projeler kapsamında 2 bin 275 tane büyükbaş, 490 tanede küçükbaş yetiştirilecek tesisler hayata geçirildi. Bununla da beraber 24 tane projemiz şuan da müracaat aşamasında. 7161 sayılı yasanın 24. maddesi gereğince canlı hayvan ve sütten arınan merafonu kaldırıldı. 18 Ocak'tan itibari ile yürürlüğe konuldu. Bu sizin sayenizde en son torba yasada çıkarıldı" dedi.

Çoban bulunmasında da ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Özcan, "Şuan da Afganlı ve Suriyeli vatandaşlarımız olmazsa artık çoban bulamayacağımız duruma geldik. Edirne bölgesinde borsa başkanlarımızda bunları ifade ettiler. Kırmızı et ile ilgili geçtiğimiz hububat toplantısında da arpa fiyatları ile ilgili genel müdürümüz ile de konuştuk. Toprak mahsulleri ofisi arpa satışına devam ediyor. Şuan ki fiyatları 1 bin 50 TL ama tabi bu ithal edilen arpanın bize biraz daha uygun fiyatlara en azından nakliyeden arındırılmış bir şekilde ve bide Malatya da özellikle bizim şuan da mevcut maliyeye kayıtlı tüccarlarımız TMO'nun sattığı arpaları satın alamıyorlar yasal olarak bunun önünde engel var. Daha çok büyük üreticiler bu işten faydalanıyor. Dolayısıyla burada küçük üreticinin TMO'nun piyasaya sürdüğü ürünü alamaması gibi bir sorun oluyor. Biz bunun düzelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Çakır ise borsanın öncü pozisyona çıkmasının Malatya'da önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Hayvancılıkta, kayısı kadar Malatya için önemli. Başkanımızın da böyle toplantı yaparak hem kendisini hem de sektörün hakimiyeti noktasında ve onların çözümü noktasında böyle bir çalışma yaptı. Zaman zaman bakanlarımız gelip gidiyorlar. Her sorun kendi içerisinde bire bir çalışmayı gerektiriyor. Çözülmedi deyip de bir kenara itilmemesi gerekiyor. Onu daha iyi araştırmak gerekiyor. Ama borsamızın da, üreticimizin de, temsilci arkadaşlarımızın da takip etmesi gerekiyor" diyekonuştu.

Kaynak: İHA