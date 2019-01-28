Çakmak fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir çakmak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilenirken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan MTOSB'de meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında MTOSB 5. Cadde üzerindeki çakmak üretim ve dolumu yapan bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. İtfaiye ekipleri fabrikanın birçok yerinden yangına müdahale ederken, polis ekipleri de sivil vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde yer yer patlamalar olurken, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çevrede bulunan birçok iş yeri çalışanı ve sahipleri korku dolu anlar yaşarken, yangın başka bir yere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında bazı işçiler dumandan etkilenirken, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA