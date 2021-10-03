Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

İzmit'te çakmağının gazının bitmesi üzerine doldurmak isteyen şahıs, gazın patlaması ve yangın çıkarması üzerine feci şekilde yaralandı. O esnada evde olan bir kişi daha yaralanırken, evde büyük hasar oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlamasının ardından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde’deki yoğun araç park edilmesi sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangından etkilenenler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.