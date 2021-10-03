Mühre ne demek, TDK'ya göre Mühre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2021 Pazar | Kovaların günü olaylı geçecek! Balıklar keyif yapmak isteyecek! İşte diğer burçlar...Son dakika! MHP'lileri taşıyan yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!Resmi Gazete'de bugün (03.10.2021) | 3 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları3 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıŞOK 3 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta bu hafta neler var 13 Ekim 2021?ABD'li ilaç firması müjdeyi verdi! Geliştirdikleri hap koronavirüsü önlüyor!Armatür ne demek, TDK'ya göre Armatür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!Çocukların kavgasına aileler de karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı! 1 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

Kocaeli, İzmit'te çakmak gazının patlaması sebebiyle bir ev cayır cayır yandır. Yangın çıktığı sırada evde bulunan kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluştu.

Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

İzmit'te çakmağının gazının bitmesi üzerine doldurmak  isteyen şahıs, gazın patlaması ve yangın çıkarması üzerine feci şekilde yaralandı. O esnada evde olan bir kişi daha yaralanırken, evde büyük hasar oluştu. 

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlamasının ardından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde’deki yoğun araç park edilmesi sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangından etkilenenler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çakmak gazı faciası! İzmit'te ev cayır cayır yandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT