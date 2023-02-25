Calal Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calal Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calal Huseynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calal Huseynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calal Huseynov 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Cəlal Hakim oğlu Hüseynov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calal Huseynov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Masalci yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Calal Huseynov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Calal Huseynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calal Huseynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calal Huseynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calal Huseynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Zira FK

24 Ağustos 2022 yılında Shamakhi

30 Haziran 2023 yılında Zira FK

Calal Huseynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calal Huseynov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Calal Huseynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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