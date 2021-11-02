Çalap ne demek, TDK'ya göre Çalap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalap ne demek? Çalap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Çalap kelimesi. Peki Çalap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çalap nedir, Çalap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Çalap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı



ÇALAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Suyun akar yalap yalap / Böyle emreylemiş Çalap

