Nesiç ne demek, TDK'ya göre Nesiç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Kültür Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203010309Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Nebati'den dikkat çeken açıklama: Durmuş Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağız2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103810171Son Dakika | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan destek açıklaması21 Aralıkta nar nasıl kırılır? | Bugün neden nar kırılır?2022 Ege Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 103490365İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' uygulamasının tanıtımı yapıldıİt Elli ne demek, TDK'ya göre İt Elli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çalapaça kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çalapaça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çalapaça nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çalapaça kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalapaça ne demek? Çalapaça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalapaça kelimesi. Peki çalapaça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalapaça nedir, çalapaça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇALAPAÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalapaça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalapaça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorla yürüterek, sürükleye sürükleye

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT