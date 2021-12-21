Çalapaça ne demek, TDK'ya göre Çalapaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalapaça ne demek? Çalapaça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalapaça kelimesi. Peki çalapaça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalapaça nedir, çalapaça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALAPAÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalapaça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalapaça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorla yürüterek, sürükleye sürükleye

