İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı

Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı

Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.

Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı

Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir depodan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirledi, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan ve yakılarak plastik kısmından arındırılmış ve 700 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Bakır kablo sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şahsın ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın devam ettiği bildirdi.

Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı

Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.