Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak için yaktı
Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.
Denizli'de çalınan 700 kilogram bakır kablo polisin düzenlediği operasyonla plastiklerinden yakılarak ayıklanmış halde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir depodan bakır kablo hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirledi, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan ve yakılarak plastik kısmından arındırılmış ve 700 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Bakır kablo sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren şahsın ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın devam ettiği bildirdi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.