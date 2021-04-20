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  3. Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı bisiklet ile 1 gün sonra aynı sokağa gelince, bisiklet sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edilen genç kız gözaltına alındı.

Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

Olay saat 23.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Emin Bayezit'e ait bisiklet Pazar günü saat 16.00 sıralarında evinin önünden çalındı. Bu akşam bisikletini genç bir kızın ikamet ettikleri sokakta kullandığını gören Bayezit, bisikletiyle şüpheli 12 yaşındaki Arzu E.'yi yakaladı. Şüpheliyi yakalayan Bayezit, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, bisikleti çalan genç kızı gözaltına aldılar.

Olayı anlatan mağdur Emin Bayezit, bisikletin 1 gün önce evinin önünden çalındığını belirterek, "Bu akşam da bisikleti görünce tanıdık. Durumu polise bildirdik. Şikayetçi olacağız" dedi.

Bisiklet sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

Çaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!

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