Çaldığı kabloları satmaya çalışırken yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Konurca mahallesinden çaldığı kabloların bakır tellerini hurdacılara satmak isteyen şahıs yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Konurca mahallesinde kablo hırsızlığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla çaldığı kabloları yakarak 17 kg bakır telleri hurdacıyı satmak isteyen E.Ö" yü (38) kıskıvrak yakaladı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli E.Ö'yü ifadesi alınmak üzere Kula ilçe Jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA