Çaldığı koyunları pazarda satarken yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde çaldığı koyunları pazarda satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Salur Mahallesi'ndeki ağılından 21 koyunun çalındığını fark eden Sebahattin Koçoğlu (54) durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Şüphelinin...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde çaldığı koyunları pazarda satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Salur Mahallesi'ndeki ağılından 21 koyunun çalındığını fark eden Sebahattin Koçoğlu (54) durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Şüphelinin N.Ö. olduğunu ve çaldığı koyunları Gönen hayvan pazarında satacağını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Çalınan koyunlar, sahibine teslim edildi. N.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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