Çaldığı mamayı ve yağları satıp, uyuşturucu almış

İskanevleri semtindeki market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı araştırmada kentte farklı marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Şahin G. olduğunu belirledi. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde oturan Şahin G., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şahin G.'nin eşi Cevriye G. eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlığı ise eroin almak için yaptığını açıkladı.

HIRSIZLIĞI EROİN ALMAK İÇİN YAPIYOR

3 çocuğunu anne sütüyle beslediğini vurgulayan Cevriye G., yaşadığı olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Ben eşimin yaptığı son olayları polis arkadaşlar eve gelince öğrendim. Mama, yağ ve bebek bezi çaldığını yeni duydum. 3 çocuk annesiyim maddi durumumuz zaten yok, bize kayınvalidem bakıyor. Eşim çalışmıyor madde bağımlısı, en küçük kızım 3 yaşına girdi ben onu da diğer çocuklarımı da anne sütüyle büyüttüm. 10 yıldır onunla evliyim. Son 3 yıldır madde bağımlısı, şimdiye kadar ekmeğini bile yemedik, cebinde hiç para yok. Çaldığı mamaları kesinlikle eve getirmedi. Benim çocuklarımda mama yemiyor zaten. Eşimin daha önce üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Eşimin sadece uyuşturucudan kaydı var. Eşim bu hırsızlıkları eroin almak için yapıyor. Eşimin tedavi olmasını istiyorum eski günlerdeki Şahin olmasını istiyorum. Çocuklarıma bakmıyor sadece Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfından eğitim yardımı alıyorum."

EŞİMİN TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM

Yaşadığı evin kayınbiraderine ait olduğunu belirten Cevriye G., "Ben gerçekten mağdur biriyim ama o çaldığı ürünleri eve getirseydi de ben onları kabul etmezdim. Haram malı ben nasıl yerim, çalıyor, götürüp satıyor o parayı uyuşturucuya veriyor. Eve getirmiyor. Ben devletimden yardım istiyorum, eşimin de tedavi olmasını istiyorum. Başka da bir isteğim yok" dedi.

Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan Şahin G.'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.