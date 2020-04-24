Çaldığı motosikletle kaçan sürücü böyle yakalandı

Antalya'da bir apartmanın bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan O.Y (17), kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalama anı, anbean görüntülendi. O.Y'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından 10 bin lira cezai uygulandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, üzerinde O.Y'nin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. O.Y, polisin ikazlarına rağmen durmayıp, kaçmaya devam etti. Seyir halindeyken yola poşet fırlatan O.Y.'nin peşine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kırçiçeği Caddesi üzerinde motosikleti yol kenarına terk eden O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada önüne geçen polis, O.Y'yi yakaladı. Sokak ortasında gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: DHA