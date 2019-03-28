Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı (2)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal...
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdem T. tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı.
DHA
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