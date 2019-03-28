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  3. Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı (2)

Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı (2)

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal...

Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdem T. tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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