Çaldıkları traktörü internetten satışa koydular

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arkasında pulluk takılıyken çalınan traktör, Çay ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Özkeskin'e ait 03 EV 237 plakalı traktör 2 Temmuz Salı günü sabaha karşı arkasında takılı pullukla çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Sıkı takip sonrasında hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları traktörü internet üzerinden Konya'da satışa çıkardıkları tespit edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Afyon polisi Konya'da alıcı gibi davranarak iki kişi oldukları tespit edilen hırsızlarla buluştu. Operasyonda zanlıların ikisi Konya'da, yardım ve yataklık yapan diğer iki kişi de Sandıklı'da yakalandı.

Yapılan sorgulamada hırsızların traktörü Sandıklı'nın Çakmaktepe mevkiinden Şuhut ilçesine götürdükleri esnada pulluğun Şuhut'ta boş bir araziye attıkları belirlendi. Traktörün de Çay ilçesinde lastiği patladığı için bir petrol istasyonunun arkasına sakladıkları anlaşıldı.

Traktörü çalan şahıslar ve zanlılara yardım edenler Sandıklı'ya getirilerek yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA