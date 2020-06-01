Çaldıran Belediyesi imkansızı başarıyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçe ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla çiftçilere değişik türden 10 bin adet sebze fidesi dağıtacak.

Çaldıran Belediyesi, 2050 rakımlı ilçede sebzeciliğin yaygınlaştırılması için çiftçileri teşvik etmek amacıyla ilk etapta 10 bin fide alarak ücretsiz dağıtacak. Tarımsal alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik başlatılan çalışmada, başarının elde edilmesi ile birlikte gelecek yıldan itibaren ilçede daha geniş alanlarda sebzeciliğe farklı desteklerin verilmesi planlanıyor. İlçenin bakir topraklarının olduğunu ve bunu değerlendirerek verimli hale getirmeyi planladıklarını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz 2050 rakımlı bakir topraklara sahip bir yer. İlçemize gelenekselleşmiş tarım ve hayvancılık uygulanmaktadır. Çiftçilerimizi modern sebzeciliğe yöneltip, ilçemizin ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İlçede jeotermal kaynakların bulunduğunu da hatırlatan Ensari, "Bunu geçmişte fırsata çeviren olmamış, biz Çaldıran Belediyesi olarak bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Jeotermal seracıkla son yıllarda öne çıkan ve kış mevsiminde hava sıcaklığının eksi 46 dereceleri bulduğu Çaldıran'da belediye olarak çiftçilerimizi sebzecilik konusunda teşvik ediyoruz. İlçemizde küçükbaş hayvancılığın yanında çiftçilerimizin ekonomisine katma değer katacak faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için açıkta sebze yetiştiriciliğini önemli bir potansiyel olarak sunacağız. Bunu değerlendirmek için üreticilerimize önümüzdeki hafta 10 bin adet muhtelif sebze fidesi dağıtacağız. Bununla birlikte ilk etapta ilçede açıkta sebzecilik kültürünü oluşturmayı amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlara göre önümüzdeki yıldan itibaren ilçemizde geniş alanlarda açıkta sebzeciliğe farklı destekler vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA