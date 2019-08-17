Çaldıran belediyesinden alt yapı çalışmaları

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Çaldıran Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi ve kırsal mahalle olan Yuvacık Mahallesinde sokak araların da stabilize yol çalışmaları yaparak su geçişlerinin sağlanması için koruge borular döşeniyor. Çamur deryasına dönüşen ve kullanılamayan yolların yapılmasıyla mahalleli derin bir nefes alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari Belediyenin imkanlarını zorlayarak bir takım hizmetler yapmaya çalışıyoruz Ensari "İlçemizde halkımıza hizmet yapmanın gayretindeyiz. Ancak belediyemizin imkanları sınırlıdır. Buna rağmen imkanlarımızı zorlayarak halkımıza hizmetleri ulaştırmanın çabasındayız. Burada yapılan çalışmaları yerinde görerek en iyi olanını yapmaya gayret ediyoruz.Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi ve kırsal mahalle olan Yuvacık Mahallemizdeki sokak yolları kullanılmaz hale gelmiş durumda. Yağışlı havalarda yağmurlarda çamur deryasına dönen, yazında toz topraktan geçilemez hale gelmişti. Burada ikamet eden halkımızın rahat edebilmesi için ilçe merkezinde bulunan Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallemizde bin 100 metre ve kırsalda olan Yuvacık Mahallemizde 2 bin 50 metre olmak üzere toplam 3 bin 150 metre uzunluğunda stabilize yol çalışmaları başlatarak su birikintilerin önlemek için 300'lük koruge borular döşeyerek ulaşımın daha rahat olmasını sağladık. Yapılan bu alt yapı çalışmalarının ardından gelecek yaz sezonunda bu yollarımızı bordürlü kilitli parke taşlarıyla süslemeyi planlıyoruz. Bu alt yapı yollarımızın bir an önce tamamlanması için 2 kamyon, 1 greyder, 1 lastikli eskavatör, 1 Csb ve 1 adet silindir ile birlikte personellerimiz aralıksız çalışıyorlar. Bu çalışmanın bir iki gün içinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA