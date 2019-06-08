Çaldıran’da 19 bin 952 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 evde yapılan operasyonda 19 bin 952 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Alakaya mahallesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu 2 adreste düzenlenen operasyonda 19 bin 952 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA