Çaldıran’da 8 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğuna dair bilgi alındığı belirtilerek, "Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıçimen Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 8 bin paket kaçak sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA