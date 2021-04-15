Çaldıran’da futbol heyecanı sona erdi! ‘Ak Gençlik’ futbol turnuvası sonuçları belli oldu

Çaldıran'da bulunan esnaf, STK ve değişik gençlik gruplarından oluşan 4 grup ve 24 takım arasında kıyasıya oynanan maçların ardından turnuva sona erdi. Turnuva sonrası ilk üçe giren takımlara ödülleri verildi.

"YAZ MEVSİMİNİN BAŞLAMASIYLA SPORTİF FALİYETLER HIZ KAZANACAK"

Puan usulü ile oynanan turnuvada dostluk ve kardeşliğin kazandığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığınca ortaklaşa "Ak Gençlik Futbol Turnuvası" düzenledik. Özellikle pandemi sürecinde gençlerimiz uzun zaman sportif faaliyetlerden uzak kaldılar. Bu süreçte ilçemizde bulunan esnaf, STK, kamu çalışanları arasında bir turnuvanın düzenlenmesini sağladık. Pandemi kuralları çerçevesinde 24 takım arasında oynanan maçlar sonrasında dostluk ve kardeşlik kazandı. Turnuva öncesinde takımlarımızın forma ve top gibi gerekli ihtiyaçlarını karşıladık. 24 takım arasında yapılan kıyasıya mücadelenin ardından ilk üç takıma ödüller verdik. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte gençliğe yönelik sportif faaliyetlerin devamını sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Takım temsilcileri ve futbolcular ise Çaldıran Belediye Başkanlığı ile AK Parti Çaldıran Gençlik Kolları Başkanlığına teşekkür ederek, "İlçemizde bu tür sportif faaliyetlerin düzenlemesi bizler için çok güzel oldu. Pandemiden dolayı hem spordan hem de arkadaş çevremizden uzaklaşmıştık. Pandemi kuralları içerisinde spor yaptık ve hoşça vakit geçirdik. Bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ederiz" ifadelerini kullandılar.

Turnuva sonunda dereceye giren takımların kupa ve ödülleri; Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari ile AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çağlayan tarafından verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı