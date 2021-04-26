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  3. Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar sularının erimesi sonucu oluşan taşkın nedeniyle hasar gören yollar Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılıyor.

Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

Yüksek kesimlerde eriyen kar sularının oluşturduğu sel nedeniyle kırsal mahallerde hasar gören yollar ve menfezler Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz, 2050 rakımıyla bölgenin en yüksek yerleşim yerlerinden biridir. Diğer yerlerde bahar yaşanırken ilçemizde özellikle yüksek kesimlerde karların erimesi süreci başlıyor. Eriyen kar suları sel ve su taşkınlıklarına neden olurken, aynı zamanda birçok mahalle yolu ve menfezin bozulmasına neden oluyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, bozulan yol ve menfezlerin onarımı için çalışmalarını aralıksız yürüterek vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlıyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

Çaldıran'da hasar gören yollar için onarılma çalışmalarına başlandı

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