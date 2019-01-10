Çaldıran’da kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Çaldıran'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çaldıran ilçesinde yer yer 1,5 metreyi bulan kar yağışı, beraberinde ulaşımı da aksatıyor. Aralıksız yağan kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarının açılabilmesi için Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, diğer yandan hasta kurtarma ve diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Türkiye geneli etkili olan kar yağışının ilçeyi de olumsuz etkilediğini belirterek, "İlçemizde son 10 gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kardan dolayı merkez ve kırsal mahalle yollarımızı açtığımız gibi tipiden dolayı tekrar kapanıyor. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekipleri, 7/24 aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin, diyaliz hastalarımızın ve acil durumda bulunan vatandaşlarımızın sorun yaşamadan zamanında istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarını sürdürürken, diğer bir yandan da yoldan çıkan ve mahsur kalan araçları kurtarmak için ciddi anlamda uğraş vermekteyiz. Yoğun kar yağışından dolayı belediyemizin 0539 552 69 01 numaralı Whatsapp hattına yüzlerce kişi ulaşarak acil yardım talebinde bulunmuş. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA