Çaldıran’da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

2018 yılının son toplantısı, Çaldıran Toplum Merkezinin konferans salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, kurum amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda 2018 yılında Çaldıran yapılan hizmetler ele alınarak, görüş alışverişi yapıldı. 2018 yılında Çaldıran'a ciddi anlamda hizmetlerin yapıldığını ifade eden Tekin Dundar, "İnsan oğlu var olduğu sürece çalışmalarını sürdürmektedir. Her bir işi yapmak yeni bir işin yapılmasını gerektirmektedir. Çünkü yaşam bunu gerektirmektedir. Bu nedenle daha çok hizmet yapmak için emek lazım. Bu faaliyetlerin yapılması adına görevliyiz. İlçemizee 2018 yılında ciddi anlamda yol, altyapı, hastane, üniversite, hayvan pazarı, kayak merkezi gibi birçok hizmetleri kazandırdık. Ancak ilçemizde yapılması gereken daha birçok hizmet bulunmaktadır. Bu yapılması gereken hizmetleri yerel yönetimlerin yapması lazım. Devletimiz, ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmetlerin yapılması için düzenli olarak para göndermektedir" dedi.

"50 yılda yapılamayacak hizmetleri vatandaşlarımıza sunduk"

Hizmetlerin bir lütuf olmadığını ifade eden Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyeler, vatandaşların her türlü sorun ve sıkıntılarının belirli periyotlarla giderileceği yerlerdir. Kimsenin bireysel hizmetlerinde bulunulacağı bir kurum değildir. Bizler, gerekli hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Belediyeye atandığımızda kasasında sadece 46 bin lira ve esnafa kurumsal borç batağındaydı. Bizler bu borçlara rağmen 31 yıllık olan Çaldıran Belediyesinin ve belki de 50 yılda yapılamayacak hizmetleri vatandaşlarımıza sunduk. Hizmetlerimizi, hiçbir vatandaşımızı, mahalleyi ayırt etmeden adil bir şekilde ulaştırmaya çalıştık. Yapılan harcamaları, isteyen her vatandaşımıza müracaat etmeleri halinde hesap vermeye de hazırız. Vatandaşa harcanmak üzere gelen her kuruşu vatandaşa harcadık. Bilindiği üzere ilçemiz malum kış şartlarının yoğunlukta yaşandığı, 4 aylık çalışma mevsiminin olduğu bir yerleşim yeridir. İnşallah gelecek kişilerin de bu hizmetler kapsamında devamlılığı koruyarak vatandaşlarımıza gerekli hizmetleri sunmasını temenni ediyoruz."

"705 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı"

Dünyada termal ve kayak merkezinin bir arada bulunduğunu başka bir yer olmadığını da dile getiren Dundar, "İlçeye kayak ve termal fizik tedavi merkezi yapmak için Sağlık Bakanlığına gerekli müracaatlarımızı yaptık. Dünyada, ilçemizdeki gibi termal sıcak su kaynakları ve kayak merkezinin bir arada bulunacağı başka bir yer yoktur. Bu fırsatı değerlendirerek, fizik tedavi için gelerek şifa arayacakları bir merkez haline getireceğiz. Yeter ki yöneticilerin amacı vatandaşlara hizmet olsun. İlçemiz her anlamda bakirdir. Yapılması gereken çok hizmet vardır. Çaldıran Belediyesine atandığımız 16 Şubat 2017 tarihinden bu yana sadece 705 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı. Bu Çaldıran tarihinde bir ilktir. Burası hayvancılığın merkezi, düzenli bir hayvan pazarı bile yokken ilçemize 2 bin baş kapasiteli kapalı modern havan pazarını kurarak hayvancılığın gelişmesine katkı sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki toplantımız, 2019 yılının ilk ayında yapılacak. 2019 yılının ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Toplantı, Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti için yapılan seçimin ardından son buldu.