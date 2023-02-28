Cale Loughrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cale Loughrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cale Loughrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cale Loughrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cale Loughrey 4 Ağustos 2001 tarihinde Ajax, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cale Loughrey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cale Loughrey'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cale Loughrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cale Loughrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cale Loughrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cale Loughrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Forge FC

30 Mart 2022 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2022 yılında Forge FC

1 Şubat 2023 yılında HFX Wanderers

Cale Loughrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cale Loughrey şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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