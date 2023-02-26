Caleb Amankwah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Amankwah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Amankwah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Amankwah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Amankwah 15 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Amankwah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SterlingSportsAfrica yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Caleb Amankwah'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caleb Amankwah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Amankwah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caleb Amankwah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Amankwah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aduana Stars

12 Mart 2021 yılında Hearts of Oak

Caleb Amankwah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Amankwah şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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