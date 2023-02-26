Caleb Avontuur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Avontuur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Avontuur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Avontuur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Avontuur 3 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Caleb Joel Avontuur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Avontuur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına - tarihinde katılmıştır. Caleb Avontuur'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caleb Avontuur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Avontuur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caleb Avontuur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Avontuur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Avontuur şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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