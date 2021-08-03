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Caleb Ekuban Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya uçtu!

Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Caleb Ekuban'ın yeni adresinin Genoa olacağı iddia edilmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ekuban'la anlaşan Genoa, Trabzonspor'la da anlaşınca Ekuban sözleşme imzalamak için

Caleb Ekuban Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya uçtu!

Bordo mavili ekibe geldiği günden itibaren gösterdiği gelişim ve verdiği katkı ile beğeni kazanan Caleb Ekuban, geçtiğimiz sezonun bitmesi ile birlikte takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti. Bordo mavili ekip oyuncuyu elinde tutmak için her yolu denese de, Ekuban ısrarla ayrılmak istedi. İyi bir bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, oyuncunun ısrarla gitmek istemesinden dolayı fiyatı aşağı çekmek zorunda kaldı.

Caleb Ekuban Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya uçtu!

İTALYA'YA HAREKET ETTİ

Bir süredir İtalya'nın Genoa kulübüyle görüşen ve anlaşma sağladığı ifade edilen Ekuban'ın, kulüpler arasındaki anlaşma da sağlandıktan sonra bugün sabah İtalya'ya uçtuğu ifade edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncu saat 8.00'de uçakla İtalya'ya hareket etti. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Caleb Ekuban Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya uçtu!

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