Caleb Zady Sery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Zady Sery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caleb Zady Sery kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caleb Zady Sery ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caleb Zady Sery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Zady Sery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caleb Zady Sery

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Zady Sery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Zady Sery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Zady Sery 20 Aralık 1999 tarihinde Agbeille şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Zady Sery Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alseny Camara yapmaktadır. Caleb Zady Sery, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 31 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Caleb Zady Sery'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caleb Zady Sery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrex.caleb_14/

Caleb Zady Seryboyu ve yaşı kaç

Caleb Zady Sery Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caleb Zady Sery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Caleb Zady Sery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Zady Sery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

31 Ağu 2019 yılında SM Caen

Caleb Zady Sery kimdir

Caleb Zady Sery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Zady Sery şuan SM Caen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academy City Sport de Marcory
(Abidjan - Côte d'Ivoire)

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Caleb Zady Sery nereli

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