Calem Nieuwenhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calem Nieuwenhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calem Nieuwenhof kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calem Nieuwenhof ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calem Nieuwenhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calem Nieuwenhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calem Nieuwenhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calem Nieuwenhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calem Nieuwenhof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calem Nieuwenhof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calem Nieuwenhof 17 Şubat 2001 tarihinde Randwick şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calem Nieuwenhof Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Calem Nieuwenhof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Calem Nieuwenhof'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Calem Nieuwenhof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calem Nieuwenhof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Calem Nieuwenhof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calem Nieuwenhof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Aralık 2020 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Calem Nieuwenhof kimdir

Calem Nieuwenhof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calem Nieuwenhof şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Calem Nieuwenhof nereli

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