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Çalhanoğlu yıldızlaştı, Milan turladı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Milan, San Siro'da konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i 3-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İtalyan devinde 2 gol atan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu maçın kahramanı oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Milan ile Bodo Glimt, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

ÇALHANOĞLU ŞOV YAPTI!

Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Milli futbolcu, 16. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydederken, 50. dakikada ise bir kez daha sahne alarak skoru 3-1 yaptı.

Milan'ın diğer golünü 32'de Colombo kaydederken, Bodo'nun golleri Junker ve Hauge'den geldi.

RAKİBİ RIO AVE

Bodo Glimt'i 3-2 devirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Milan, play-off turunda Beşiktaş'ı deviren Rio Ave ile eşleşti. Milan ile Rio Ave, play-off ilk maçında 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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