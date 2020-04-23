Çalılıklarda mahsur kalan atlar kurtarıldı
BATMAN'ın Sason ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan atlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
BATMAN'ın Sason ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan atlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Sason ilçesi merkezindeki Demetevler Mahallesi'nde çalılıklar arasında sıkışan atları gören çevredekiler, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Sason Belediyesi ekipleri, mahsur kalan atları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yaptıkları çalışmayla atları kurtardı.
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Kaynak: DHA
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