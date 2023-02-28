Calin Calaidjoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calin Calaidjoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calin Calaidjoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calin Calaidjoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calin Calaidjoglu 18 Ocak 2001 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Moldova,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Călin Calaidjoglu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calin Calaidjoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Calin Calaidjoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Calin Calaidjoglu'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calin Calaidjoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calin Calaidjoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calin Calaidjoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calin Calaidjoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SO Cholet B

7 Eylül 2020 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında Sfintul Gheor.

Calin Calaidjoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calin Calaidjoglu şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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