Calin Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calin Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calin Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calin Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calin Popescu 15 Kasım 2001 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Călin Popescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calin Popescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Calin Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Calin Popescu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calin Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calin Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calin Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calin Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2018 yılında SSU Poli

9 Ocak 2019 yılında Sepsi OSK

19 Ağustos 2019 yılında SSU Poli

1 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

25 Eylül 2020 yılında UTA Arad

1 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

Calin Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calin Popescu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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