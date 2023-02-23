Calin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calin Toma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calin Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calin Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calin Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calin Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calin Toma 18 Şubat 1992 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Călin Ioan Toma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calin Toma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calin Toma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Calin Toma'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calin Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calin Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Calin Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calin Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2012 yılında Flacara Faget

15 Ocak 2013 yılında Mama Mia U19

1 Ağustos 2014 yılında CSC Ghiroda

1 Ocak 2015 yılında Ripensia

13 Ocak 2020 yılında SCM Gloria Buzau

1 Şubat 2022 yılında Metalul Buzau

30 Haziran 2022 yılında FC Buzau

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

Calin Toma kimdir

Calin Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calin Toma şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Calin Toma nereli

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