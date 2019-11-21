Çalınan 240 koyunu özel ekip buldu

NİĞDE'de 240 koyunu çalan Z.D. ve E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte farklı tarihlerde 5 ayrı yerde 240 koyunun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda tespit ettiği şüpheliler Z.D. ve E.Ö.'nün evine ve ağılına operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan koyunlar ve çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Koyunlar ise jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA