Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür

BOLU'da , girdikleri evden çaldıkları bateriyi internet üzerinden satmaya çalışan 3 kişi, kendileriyle müşteri gibi iletişime geçen polisler tarafından yakalandı. Baterisi teslim edilen Fatih Çalışkan polislere gitar çalıp, şarkı söyleyerek teşekkür etti.

Hırsızlık olayı, önceki gün Semerkant Mahallesi'nde yaşandı. Müzisyen Fatih Çalışkan, akşam saatlerinde geldiği evinin kapı kilidinin kırılmış olduğunu gördü. İçeriye girdiğinde evini darmadağın halde bulan Çalışkan, baterisinin çalınmış olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile baterinin internet sitesi üzerinden satılmak istendiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliler ile alıcı gibi iletişime geçti. Çaldıkları bateri ile verilen buluşma yerine gelen G.U.T.(18), O.A.(20) ve M.C. (14) yakalanarak, gözaltına alındı. Bateri ise Fatih Çalışkan'a teslim edildi.

Çalışkan, polislere teşekkür için video çekti. Fatih Çalışkan, bir arkadaşı ile "Polis yanındadır" şarkısını gitarıyla çalıp söylediği videoda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine, "Bugün çalınan baterimizi birkaç saat içerisinde bulan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Sen çağır polis yanındadır. Bütün polis memurlarına teşekkür ediyoruz" diyerek, teşekkür etti. Videoda hırsızlar tarafından dağıtılan odanın görüntülerine de yer verdi.

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Kaynak: DHA