Çalınan bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kurbanlar Sokak'ta, İrfan Yalçın bisikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.Bölgede çalışma yapan ekipler, çalınan bisikletin yerinde...

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çalınan bir bisikletin yerine çalıntı bisiklet bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kurbanlar Sokak'ta, İrfan Yalçın bisikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, çalınan bisikletin yerinde başka bir çalıntı bisiklet olduğunu tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kaynak: AA



