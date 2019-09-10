Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu

AYDIN'ın Söke ilçesinde dün çalınan minibüs, jandarma tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş bulundu.

Bağarası Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Recep Taş'ın evinin önüne park ettiği 09 VK 354 plakalı minibüsü, dün saat 02.30 sıralarında çalındı. Sabah, tarım işçilerini taşımak için dışarı çıkan Ural Taş, minibüsünün çalındığını fark edip, babasına haber verdi, ardından da jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden minibüsün Söke ilçe merkezi yönüne gittiği belirlendi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, minibüsü bu sabah Yeni Cami Mahallesi'ndeki Söke Otogarı yakınları tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş buldu. Kapısı zorlanarak açıldığı ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlenen minibüs, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarma, minibüsü çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Recep Taş ve oğlu Ural Taş, çalınan minibüslerini kısa sürede bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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DHA